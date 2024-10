Il Centro Agricolo Oltregreve apre a Montelupo: "Rigenerazione urbana e valorizzazione prodotti locali". Nuove assunzioni

Apre a Montelupo Fiorentino, dove un tempo c'era il Maes delle Fiandre di Montelupo Fiorentino, il Centro Agricolo Oltregreve con lo slogan: “Ci prendiamo cura del territorio”. Un investimento di circa mezzo milione di euro che porterà sulla Tosco Romagnola, a due passi dalla Fi-Pi-Li, un nuovo punto di vendita di prodotti agricoli e da giardino, ma anche prodotti alimentari di qualità, dall'olio al vino, dalla frutta alla verdura.

E quello del riutilizzo di un immobile abbandonato non è una scelta casuale: il nuovo punto vendita, si legge in una nota, rappresenta infatti "un contributo al risanamento del territorio, non solo in termini agricoli, ma anche sociali ed economici, restituendo valore a una zona prima abbandonata, un nuovo progetto che si colloca nel più ampio processo di rigenerazione e innovazione che il Centro Agricolo Oltregreve porta avanti dal 2020, dimostrando che la cura e la passione per il territorio possono trasformare sfide in opportunità".

"Montelupo Fiorentino - si legge - da sempre legato all'agricoltura, vedrà presto l'apertura di un nuovo punto vendita del Centro Agricolo Oltregreve, che si insedierà in un’area precedentemente abbandonata e riqualificata. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella tradizione agricola locale, caratterizzata da vigneti, oliveti e colture ortofrutticole di qualità. Fondato nel 2020 grazie a un worker buyout con il supporto di Confcooperative Toscana e del Centro Servizi Unisco Toscana Link da parte di 14 ex dipendenti della Cooperativa Legnaia, il Centro Agricolo Oltregreve ha saputo risanare un'azienda storica, portando un modello che unisce tradizione e innovazione. L’apertura del punto vendita a Montelupo Fiorentino segue lo stesso principio: dare nuova vita a un’area degradata, così come il worker buyout ha risanato un’impresa. Il nostro impegno verso la cura del territorio è alla base di questa nuova iniziativa, che offrirà servizi e prodotti sia ai produttori agricoli locali sia ai consumatori. Un nuovo progetto che si colloca nel più ampio processo di rigenerazione e innovazione che il Centro Agricolo Oltregreve porta avanti dal 2020, dimostrando che la cura e la passione per il territorio possono trasformare sfide in opportunità".

Come accennato lo slogan sarà, non a caso, “ci prendiamo cura del territorio” e riflette proprio "l'a attenzione al recupero degli spazi e alla valorizzazione delle risorse agricole locali. Montelupo Fiorentino, con la sua lunga tradizione agricola e un crescente interesse verso la sostenibilità, rappresenta il luogo ideale per portare avanti questa missione".

Una riqualificazione all'insegna dei prodotti agricoli locali che porterà anche nuovi posti di lavoro: si sta infatti definendo il team di persone che permetterà l'apertura del punto vendita. L’apertura è prevista per il 12 ottobre alle ore 10,30.

