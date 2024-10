Cimitero Sant'Andrea, FdI Empoli: "Chiosco per i fiori spesa inutile"

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Empoli critica aspramente la decisione dell'amministrazione comunale di destinare 32 mila euro per la costruzione di un chiosco per la vendita di fiori all'interno del cimitero comunale di Sant'Andrea. Cosimo Carriero, capogruppo in Consiglio comunale e Presidente di Gioventù Nazionale, insieme ai consiglieri Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, evidenzia come il cimitero comunale sia lasciato in uno stato di grave degrado e come le vere necessità del luogo vengono completamente ignorate, pensando a cose del tutto superflue come la costruzione del chiosco.

“Investire 32mila euro in un chiosco quando il cimitero è praticamente abbandonato dalle cure e dalle attenzioni dell’amministrazione è inaccettabile - dichiara Cosimo Carriero - Le condizioni della struttura sono disastrose: muri con intonaco che crolla ovunque, scale pericolose, pavimentazione dissestata e servizi igienici praticamente inutilizzabili. Il tutto peggiorato da un'incuria tale che in alcuni punti l'erba è così alta da coprire persino i nomi dei defunti sulle tombe. È evidente come il rispetto per questo luogo di memoria dedicato a chi non c’è più non sia minimamente una priorità per l'attuale amministrazione, come non lo è stato per quella passata”.

Francesca Peccianti, Consigliera e coordinatrice di Fratelli d’Italia Empoli, mette in luce il contrasto evidente con il cimitero della Misericordia, confinante con quello comunale: “La situazione è ancora più accentuata se si osserva come viene mantenuto il cimitero della Misericordia, che riceve cure e attenzioni costanti. A confronto, il cimitero comunale sembra abbandonato, con una differenza di gestione che salta subito all'occhio. Mentre nella parte della Misericordia tutto è in ordine e pulito, basta attraversare il confine per vedere incuria e degrado ad altissimi livelli.”

Danilo Di Stefano aggiunge: “La nostra campagna elettorale aveva già messo in luce le condizioni pietose di questo cimitero, ma nonostante le nostre denunce, l'amministrazione continua a ignorare i problemi reali. Le persone con disabilità e le persone anziane, che sono coloro che frequentano maggiormente il cimitero, si trovano di fronte a barriere architettoniche insormontabili, panchine rotte per riposarsi con ferri a vista e percorsi a dir poco pericolosi da affrontare.

I tre Consiglieri dichiarano: “Quei 32 mila euro sarebbero dovuti essere impiegati per la manutenzione urgente del cimitero, non per un chiosco inutile. Le scale diventano inagibili appena piove, i percorsi pedonali sono costellati di buche, e l'accesso alle persone con difficoltà motorie è praticamente impossibile. Chi ha pensato a un chiosco quando ci sono barriere architettoniche che impediscono l'accesso alle famiglie che vogliono portare un fiore ai propri cari, non ha presente la vera situazione.”

“Non abbasseremo la guardia sulla situazione dei cimiteri di Empoli – conclude Carriero – proseguiremo con i nostri sopralluoghi, non solo al cimitero di Sant’Andrea ma anche in tutti gli altri cimiteri di competenza comunale di Empoli che, ahimè, ad oggi non sono poi tanto meglio rispetto a quello sulla quale tutti stiamo ponendo maggiori attenzioni”.

FdI Empoli

