Open Day del corso Music Learning Theory a Sovigliana

Lunedì 14 ottobre al Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana ci sarà l'Open Day del corso Music Learning Theory - Metodo Gordon, che già lo scorso anno ha riscosso un grande successo. Il corso si articola in lezioni settimanali in piccolo gruppo, per i bambini da 0 a 5 anni con i loro familiari. L'insegnante, Manuela Barni, accreditata Audiation Institute, vi guiderà in questo percorso. Sulla base di oltre 50 anni di osservazioni e ricerche Gordon descrive i processi per mezzo dei quali l’essere umano apprende la musica, dalla nascita all’età adulta, ipotizzando come tali processi avvengano con

modalità analoghe a quelle proprie dell’apprendimento della lingua materna. La musica è un linguaggio che tutti possono imparare in modo ludico e libero; infatti il movimento ed il

gioco sono fondamentali per migliorare la comprensione e l’ascolto musicale: un'opportunità preziosa per

sviluppare l'intelligenza emotiva e musicale dei bambini. E’ importante esporre il bambino, anche a partire dall’età neonatale, a un percorso di educazione musicale: in questo modo si “sfrutta” la sua massima capacità di assorbimento e si sviluppa la loro intelligenza emotiva e musicale. Essere in contatto con la musica per i bambini è un'opportunità preziosa perché permette loro di esprimersi, alimentare la propria immaginazione e la propria creatività, sviluppando poi la capacità di introspezione, comprensione di sé, degli altri e della vita.Riprendendo il concetto montessoriano di “educazione indiretta”, all'inizio gli insegnanti di musica non chiedono di fare qualcosa al bambino, ma la fanno loro per lui. Cantano e si muovono, incoraggiando le sue risposte musicali e guidandolo verso l'imitazione dei suoni che gli vengono proposti per poi accompagnarlo all'assimilazione della sintassi musicale, al canto e all'improvvisazione. Lo scopo della M.L.T. è quello di creare una relazione significativamente affettiva con i partecipanti dialogando attraverso il linguaggio non verbale, che è quello musicale, i silenzi e il linguaggio corporeo.

In questo modo, la musica diventa per il bambino uno strumento di comunicazione e interazione ed egli crescendo ne può gioire come ascoltatore consapevole, come musicista amatoriale o come bravo musicista professionista.

Fonte: Ufficio stampa

