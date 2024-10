Esplode una bombola del gas in un appartamento all'Elba, un ferito

Un 82enne sarebbe rimasto ferito dall'esplosione di una bombola del gas in un appartamento all'Elba. Nel comune di Rio, a Le Paffe, l'uomo era in casa assieme a altre due persone quando è esplosa la bombola e le fiamme si sono propagate per tutta l'abitazione. Il fatto è avvenuto verso le 7.

L'uomo non sarebbe della zona, sarebbe ospite del proprietario. Avrebbe provato a farsi un caffè e, accendendo la fiamma, avrebbe provocato l'esplosione.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Portoferraio, i vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Rio. Presente anche l'elisoccorso. Gli altri due uomini in casa sarebbero illesi.

