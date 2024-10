Irreperibile e indagato per estorsioni a sfondo sessuale, trovato a Pontedera

La polizia di Pontedera ha effettuato, assieme alla municipale, un servizio straordinario di controllo diretto al contrasto dell’illegalità. All’interno di un locale è stato rintracciato un uomo di origine senegalese che si era reso irreperibile ma domiciliato in città, indagato per diverse estorsioni commesse tramite ricatti social a sfondo sessuale. La tecnica usata era quella di far chattare in rete giovani donne con uomini che cadevano nel tranello e, una volta acquisito materiale compromettente, chiedere ricariche su paypal per evitare la diffusione in rete delle chat e delle foto. L'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione temporanea sita in Pontedera dove è stato sottoposto a perquisizione domiciliare per la ricerca di materiale probatorio utile per le indagini.

