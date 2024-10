Fondazione CR Firenze interviene per salvare Fuori Binario

Fuori Binario, da trent'anni voce dei senza dimora a Firenze, rischiava di sparire. L'aiuto più importante è arrivato nelle ultime ore da Fondazione CR Firenze, che è intervenuta per salvare l'editrice, ovvero l'associazione Periferie al centro. Nei giorni scorsi era stato lanciano un appello per trovare fondi in grado di sanare le difficoltà economiche, il rischio era alto. Fondazione CR Firenze si è riunita e il cda ha stanziato un contributo straordinario che va a coprire tutte le spese necessarie a Fuori Binario per saldare l’affitto, le utenze e le spese di gestione della redazione per l'anno 2024.

Bernabò Bocca, presidente di Fondazione CR Firenze, ha sottolineato che "come loro sono stati e sono al fianco dei senza dimora, oggi ci troviamo noi al loro fianco per scongiurare la fine di una realtà che è anche presidio importante sul territorio. Con questo spirito, nel giro di pochissimi giorni dall’appello lanciato, siamo intervenuti per coprire il loro fabbisogno economico. Ci auguriamo che questo possa essere d’esempio per tutta la comunità e li ringraziamo per il lavoro che fanno ogni giorno”.

Francesco Cuccuini, presidente di Periferie al centro, ha replicato: "La Fondazione ha colto l'importanza del nostro impegno in strada e per questo la ringraziamo. Il contributo erogato all'associazione Periferie al centro ci permette, insieme a quanto raccolto grazie alla solidarietà di cittadini e associazioni, di tirare un sospiro di sollievo e chiudere in pari il bilancio di quest'anno. Da gennaio contiamo sull'abbattimento dell'affitto da parte del Comune e inizia per noi una nuova sfida, utile a consolidare il reddito dei senza dimora che vendono il giornale in strada, ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza impegnata a fianco degli ultimi e ad affinare una progettazione mirata al fine di ottenere le risorse necessarie per rendere sostenibile il bilancio del nuovo anno”.

