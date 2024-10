Gianni Siragusa campione d'italia 300mt marcia pista

Gianni Siragusa si laurea per la 15esima volta campione ditalia aics a Forlì. Proprio in questo fine settimana ( 4-6 ottobre ), si stanno svolgendo nella riviera adriatica i 58° campionato nazionale Aics ,11°esimo menorial a Pietro Mennea,1°campionato nazionale paralitico aics.

Gara dei 3000mt. marcia in pista già impostata ad altissima velocità da Siragusa riesce a doppiare quasi tutti avvicinando per pochi secondi la migliore prestazione italiana aics.

Per il colligiano non finisce qua, per la sua nuova società la Podistica Carsulae di Terni sotto la responsabile tecnica Leonardo de Angelis, nelle prossime due giornate di gare dovra'affrontare altre tre gare quella dei 100mt di categoria la 4x400mt staffetta mista (due uomini due donne assoluti)e infine il lancio del Giavellotto.

