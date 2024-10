I colori delle emozioni: il progetto di arteterapia dell’hospice San Martino

“I colori delle emozioni” è il titolo dell’iniziativa promossa dall'associazione “Amici dell'Hospice Onlus” e “La scuola di Luca” con la collaborazione del Comune di Capraia e Limite e il patrocinio dell’Azienda Ausl Toscana Centro, in programma domenica 6 ottobre all’ex Fornace Pasquinucci a Capraia Fiorentina, dalle ore 17, con l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere la realtà delle cure palliative.

Esposizione dei disegni. Il progetto “I colori delle emozioni” vede in esposizione 45 disegni realizzati dai pazienti dell’hospice San Martino di Empoli e l’iniziativa è nata per far conoscere le finalità dell'associazione “Amici dell'Hospice Onlus” che sostiene e promuove con vari progetti le attività relative alle cure palliative.

Il progetto di arteterapia Nel 2023, dopo la realizzazione di un progetto legato alla pet-therapy, la beneficenza dei familiari e dei sostenitori ha permesso di donare ore di arteterapia alla struttura residenziale di cure palliative dell'Ausl Toscana Centro, in collaborazione con l’ente di formazione arteterapia del colore “Scuola di Luca” di Firenze, da qui si è sviluppato il progetto “ I colori delle emozioni” con l’esposizione dei disegni dei pazienti dell’hospice San Martino.

“La terapia basata sulla libera espressione artistica, unita a quella clinica, può sostenere e accompagnare il paziente in un momento delicato della sua vita: il colore agisce in sinergia con le emozioni e consente di esprimere il mondo interiore, ha dichiarato la presidente dell’associazione “Amici dell'Hospice Onlus” Rossana Demi. Spesso, durante le fasi di pittura, il paziente racconta il proprio vissuto e lo stato d’animo che lo caratterizza in quel momento, elementi che l’equipe multi professionale presente in hospice integra nell'approccio di cura”.

“Riteniamo importante sensibilizzare su questo tema, le cure palliative hanno un approccio interdisciplinare di assistenza e per questo abbiamo subito accolto la proposta di una iniziativa dedicata attraverso un percorso espositivo. Inoltre abbiamo organizzato l’appuntamento nel mese di ottobre quando si celebra anche la giornata mondiale degli hospice e delle cure palliative per rafforzarne il messaggio, così l’assessore alle politiche sociali del Comune di Capraia e Limite Rosanna Gallerini.

L’iniziativa coincide con l’anniversario dell’apertura dell’hospice San Martino. Il 4 ottobre 2020, in piena pandemia Covid, veniva infatti inaugurata la struttura dell’Azienda Toscana Centro che ha dato il via, successivamente, alla costituzione dell’associazione “Amici dell’Hospice Onlus”, pertanto il 6 ottobre rappresenta una ulteriore motivazione per sensibilizzare e confrontarsi su questi temi.

Notizie correlate