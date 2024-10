Una panchina viola realizzata dai detenuti per festeggiare la gentilezza

È stata inaugurata questa mattina, nell’area verde in via S. Giovanni Bosco, di fronte alla casa circondariale, la panchina viola realizzata con i detenuti del carcere. L'inaugurazione rientra nella serie di eventi organizzati in occasione del festival della Gentilezza, che si è tenuto per il primo anno a Pisa in concomitanza con la Giornata del Dono, in collaborazione con la Provincia di Pisa, l’istituto comprensivo Galilei e l’associazione Costruiamo Gentilezza.

La panchina - rivolta verso la Casa Circondariale - è stata realizzata riqualificandone una già esistente, proprio come simbolo di seconda opportunità nei confronti dei detenuti che hanno deciso di incidere una frase: “Nel cuore umano come in certi giardini ci sono fiori che sbocciano solo al tocco della gentilezza”.

Alla inaugurazione sono intervenuti l’assessore alla gentilezza del Comune di Pisa Riccardo Buscemi, l’assessore alla partecipazione e rapporti con il cittadino del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro, la consigliera provinciale Maria Antonietta Scognamiglio, il direttore della Casa Circondariale Don Bosco Tazio Bianchi e alcuni esponenti dell’associazione Costruiamo Gentilezza tra i quali Germana Delle Canne. Erano inoltre presenti la classe 1^ A dell’Istituto Comprensivo Galilei, le classi terze e quarte della scuola primaria Morroni di San Giuliano Terme.

Fonte: Ufficio Stampa

