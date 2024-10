Referendum sull'Autonomia differenziata, oltre 4mila firme nell'Empolese Valdelsa

Si è conclusa nei giorni scorsi la raccolta firme per promuovere il referendum abrogativo dell’Autonomia differenziata. I dati definitivi sono fortemente incoraggianti dal momento che in tutta Italia sono state raccolte circa 1 milione e 300 mila firme e oltre 25.000 nell’area metropolitana di Firenze. Nonostante in quorum fosse stato raggiunto con notevole anticipo, il Comitato referendario ha continuato il suo lavoro di organizzazione di banchini per raccogliere ulteriori firme, parlare con le persone, confrontarsi con una legge sbagliata che danneggerà tutti e tutte, rendendo ancor più debole il nostro paese e il sistema educativo e socio-sanitario.



Nell'Empolese Valdelsa sono stati organizzati oltre 120 banchini dalle tante associazioni aderenti al referendum. Le firme cartacee sono state ben oltre 2 mila, a cui vanno aggiunte le migliaia on-line provenienti anche dal nostro territorio, per un dato complessivo di circa 4 mila 500 firme a dimostrazione dell'attenzione delle persone e della voglia di rivendicare i valori della solidarietà e della giustizia sociale.

Un risultato numericamente rilevante se si pensa che le firme sono state raccolte in piena estate, con le scuole chiuse, i periodi di ferie e la riduzione generale delle attività.

In attesa che la corte si esprima sul quesito dovremo tenere alta l'attenzione sul tema, perché ora l'obiettivo, non facile, è quello di raggiungere il quorum al referendum. Anche per questo già dalle prossime settimane metteremo in campo una iniziativa per continuare a parlare di una legge sbagliata che aumenterà inevitabilmente i divari territoriali e le diseguaglianze sociali, minerà alle fondamenta il nostro welfare universalistico, danneggerà allo stesso tempo lavoratori e imprese.

Comitato empolese-valdelsa

