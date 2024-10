Concerto per la pace a San Miniato

In occasione del 50° della sua fondazione, il Movimento Shalom organizza per domani alle ore 18 nella Monumentale Chiesa di San Francesco a San Miniato, un concerto di musica sacra per ricordare tutti coloro che in questi 50 anni di storia ne hanno fatto parte, aiutando i più poveri, condividendo gli ideali della giustizia e della pace e che adesso vivono con il primo Servitore degli ultimi.

In questa particolare occasione, vogliamo invocare la pace su tutto il mondo, specialmente là dove sono in atto insensate guerre e barbarie, attraverso l’arte musicale che abbraccia tutte le culture, tutte le etnie e religioni.

Questo concerto è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di San Miniato, della Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato, di San Miniato promozione, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e della Diocesi di San Miniato attraverso la Commissione di Musica Sacra.

Il concerto vede unirsi voci e strumenti che provengono dal nostro territorio: La Chamber Anima Orchestra costituitasi per l’occasione e formata da valenti professori che hanno collaborato e collaborano tutt’ora con le più importanti orchestre italiane. La Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato organismo istituito con decreto del Vescovo di San Miniato che ha come finalità il servire la Divina Liturgia nella Cattedrale, attraverso l’arte del canto e della Musica Sacra. La Corale san Genesio costituitasi nel settembre del 1996 dalla fusione di due cori già esistenti rispettivamente dal 1991 e dal 1995. Attualmente si compone di circa 30 coristi particolarmente sensibili alla musica sacra e liturgica, provenienti da diverse parrocchie della Diocesi. Sia la Cappella Musicale che la Corale san Genesio sono dirette dal Maestro Carlo Fermalvento. Il Coro san Francesco e Santa Chiara a Montughi (FI) diretto dal Maestro Enrico Rotoli impegnato in concerti con programmi importanti. I solisti che si alterneranno nella Messa a quattro voci di Giacomo Puccini sono il tenore Marco Pierucci e il Baritono Enrico Gavarini.

Il Direttore è il Maestro Stefano Boddi che per l’occasione ha curato personalmente un programma di sala con una guida all’ascolto incentrata sui temi della parola nella nostra vita, della Parola nel Canto Sacro e di come anche compositori, che al mondo sono etichettati tutto fuorché vicini alla fede, riescono a trasmettere sensazioni ed emozioni immettendoci in sintonia con Dio attraverso la Musica. Sarà eseguita una composizione inedita del giovane Giacomo Petrucci scritta per coro e orchestra.

Nell’occasione sarà letta la lettera del Patriarca Latino di Gerusalemme Cardinale Pierbattista Pizzaballa e la preghiera per invocare la pace da lui scritta.

Fonte: Movimento Shalom onlus - Ufficio Stampa

Notizie correlate