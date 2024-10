Fermato con 61 grammi di hashish: arrestato

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un normale pattugliamento, i militari hanno fermato tre giovani sospetti. Uno di loro è stato trovato in possesso di 61,35 grammi di hashish, un bilancino e 310 euro in contanti, mentre gli altri due avevano piccole quantità di hashish e spinelli. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 750 euro, un bilancino e tracce di droga. L'arresto è stato convalidato con obbligo di firma due volte a settimana. Gli altri due sono stati segnalati per uso personale di droga.

