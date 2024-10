Inaugurato ad Altopascio il nuovo sportello di ascolto contro la violenza

Ascoltare e offrire sostegno a coloro che vivono una situazione di violenza, di tutti i generi.

Con questo obiettivo nasce a Spianate lo Sportello di ascolto contro la violenza, il nuovo servizio di Altopascio che ha sede nella casa delle associazioni di via Bruno Nardi, 8, su iniziativa dei commercianti del Centro commerciale naturale di Spianate e dell’associazione Anna Maria Marino Contro le Violenze, grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune di Altopascio e di Confesercenti Toscana Nord.

Lo sportello, che nasce proprio da questa collaborazione inedita tra attività commerciali, associazione di volontariato e istituzioni, è stato inaugurato questa mattina, sabato 5 ottobre, dal sindaco Sara D’Ambrosio, dalla presidente del Ccn Spianate, Federica Biagetti, dalla giudice e presidente onorario dell’associazione Anna Maria Marino contro la violenza, Jacqueline Monica Magi e dal responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord, Daniele Benvenuti. Presenti anche la presidente del consiglio comunale di Altopascio, Rina Romani, Paola Pasquali per l’Associazione Anna Maria Marino e ⁠Donato Megaro, vicepresidente del Ccn Spianate.

Lo sportello sarà attivo ogni giovedì, dalle 10 alle 12 e offrirà supporto diretto e qualificato a chiunque si trovi in situazioni di violenza fisica, psicologica o sociale. Le persone in difficoltà potranno ricevere assistenza da un team specializzato dell'Associazione Anna Maria Marino, composto da psicologi, pedagogisti, mediatori familiari, assistenti sociali, avvocati e commercialisti. Oltre al servizio di ascolto in presenza, è attivo anche il filo diretto telefonico, disponibile 24 ore su 24, raggiungibile al 366.4587889, per chiunque abbia bisogno di assistenza immediata.

"Quello che inauguriamo oggi è un servizio importante per la nostra comunità, a cui teniamo moltissimo e per il quale si deve dire grazie ai commercianti di Spianate, che hanno deciso di affrontare anche questa nuova sfida mettendo sempre al centro le persone- spiega il sindaco D’Ambrosio -. Quando abbiamo aperto la stanza delle associazioni in via Bruno Nardi, uno dei nostri obiettivi era quello di creare uno spazio accogliente e accessibile per la collettività, un luogo per le persone. Questo sportello rappresenta la concretizzazione di questa idea”.

"Sostenere chi vive situazioni di violenza, di qualunque tipo, è un dovere imprescindibile per le istituzioni - affermano dall’associazione Anna Maria Marino -. Questo sportello rappresenta un passo concreto nella direzione giusta: offrire ascolto, supporto e un aiuto reale a chi ne ha bisogno, per impostare anche un percorso di recupero e di rinascita”.

"Ascoltare e sostenere chi vive situazioni di violenza, di qualsiasi tipo, è fondamentale - aggiunge Federica Biagetti, presidente del CCN Spianate -. Ogni giorno abbiamo notizia di numerosi casi di violenza, sia psicologica che fisica, e per questo sentiamo il dovere di offrire alle vittime uno spazio sicuro a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà. Da qui siamo partiti come Ccn, con l’idea di voler mettere in piedi questo servizio, che rappresenta anche una forma di prevenzione. Un elemento che abbiamo fortemente voluto è la linea telefonica attiva 24 ore su 24, che garantisce alle vittime la possibilità di trovare sempre una persona qualificata pronta ad ascoltarle e ad aiutarle”.

“Non possiamo che congratularci con il Centro Commerciale Naturale di Spianate per questa ennesima iniziativa che punta alla promozione del territorio attraverso azioni legate al sociale – commenta Daniele Benvenuti, responsabile Lucca di Confesercenti -. Non è la prima volta che la presidente Federica Biagetti e il suo dinamico direttivo, mettono in campo iniziative che coinvolgono le attività commerciali in maniera diversa rispetto a quelle tradizionali; basta ricordare la panchina dei doveri, prima del genere in Italia, per capire quanto il Ccn sia impegnato nel sociale. La nostra associazione che ha sostenuto sin dalla sua costituzione questa realtà, è voluta essere al fianco dei commercianti anche in questa nuova ed importante iniziativa”.

Le attività aderenti al Centro Commerciale Naturale di Spianate che hanno lavorato per aprire questo servizio sono: Fiorista A-Tea, Panificio Colletti, Bar Tropical, Farmacia Baldacci, Tabaccheria Lucky Planet, Patrizia Parrucchiera, Angolo della Pizza, Alimentari Megaro, Macelleria Le Spianate, Società Agricola Be Flower.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

