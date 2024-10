Cercatore di funghi cade nel bosco e muore

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana ha effettuato due interventi sull'Appennino Pistoiese per assistere cercatori di funghi infortunati. Il primo intervento si è verificato in tarda mattinata nella zona di Prunetta, San Marcello Piteglio, dove un uomo di 78 anni di Agliana è caduto per circa 20 metri in un bosco. Nonostante l'intervento congiunto del Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e l'elisoccorso Pegaso1, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il secondo intervento è avvenuto in Val di Luce ad Abetone Cutigliano, dove un cercatore di funghi è caduto vicino a un fosso procurandosi un trauma a una gamba. Il Soccorso Alpino ha stabilizzato l'uomo e, con l'uso di corde, lo ha trasportato fino alla pista da sci, consegnandolo poi alle cure della Misericordia dell'Abetone.

