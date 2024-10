A Palazzo Leggenda comincia il ciclo di incontri sulla “Creatività Digitale”

Le settimane scorrono a Palazzo Leggenda con tante iniziative e qualche novità. Dal 7 al 12 ottobre 2024 spazio alla torre di storie, a giocare con l’arte, dal libro al fare ma soprattutto comincerà un ciclo di incontri davvero interessante e colorato.

Si parte giovedì 10 ottobre 2024, alle 17, con il primo laboratorio del ciclo denominato “Creatività Digitale. Disegna con la Tavoletta Grafica”: entrare e scoprire il mondo dell'arte digitale, si può. Un'esperienza pratica e divertente per imparare a disegnare con la tavoletta grafica. Aver sognato di dare vita alle proprie idee utilizzando il disegno digitale e poterlo fare all’interno di queste iniziative. Ogni incontro sarà dedicato a scoprire nuovi strumenti e tecniche, utilizzando Krita, un software gratuito ideale per i giovani artisti.

Gli incontri sono dedicati a ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni di età, hanno durata di un’ora e mezzo, le altre date programmate sono: giovedì 7 novembre e giovedì 5 dicembre, sempre alle 17.

Il 7 novembre, i partecipanti potranno sperimentare il ‘Level up!’. Nel disegno digitale, i livelli non si superano come nei videogiochi, ma si combinano e manipolano per creare opere straordinarie! Scopri come fondere, sovrapporre, duplicare e giocare con i livelli per portare la tua arte a un nuovo livello di creatività.

Giovedì 5 dicembre il ciclo di incontri terminerà con “Effetti speciali!”. Si potranno scoprire gli strumenti magici del disegno digitale: trasformazioni, variazioni di tonalità e cerotti digitali. Verranno svelati i segreti per applicare effetti unici che trasformeranno ogni creazione in vere opere d'arte digitali.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero telefonico 0571 757873 oppure inviare una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

La programmazione non finisce qui. Le bambine e i bambini di Palazzo Leggenda avranno un gran da fare.

Per consultare il cartellone della settimana: QUI.

Per consultare anche il sito della biblioteca comunale Renato Fucini: QUI.

CHE COSA VI ASPETTA?

Mercoledì 9 ottobre, alle 17, Una torre di storie, venerdì 11 ottobre, alle 17, Giocare con l’arte come Van Gogh e Monet. E si arriva a sabato 12 ottobre, la mattina, alle 10.30, spazio a Illustratori per gioco. Tutti a corte! Teatrini illustrati. Nel pomeriggio, alle 16.30, Dal libro al fare, gufi in Biblioteca.

GLI ORARI DI PALAZZO LEGGENDA

Lunedì chiuso, martedì 9-13, mercoledì 14-19, giovedì 9-13 e 14-19, venerdì 14-19 e sabato 9-13 e 16-19.

