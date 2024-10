A Pistoia la 'Giornata del soccorso', stand tematici di Guardia di Finanza, ANPAS, Municipale e Croce Rossa

Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, si è svolta la “Giornata del soccorso”, che ha visto l’allestimento di stand tematici a cura del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Municipale di Pistoia e dell’ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza), incentrata sulla diffusione della conoscenza dell’importante lavoro svolto, al servizio della collettività, dalle Istituzioni e dagli Enti dediti all’assistenza e al soccorso delle persone in difficoltà.

Nell’occasione, la Guardia di Finanza ha dedicato il proprio spazio espositivo alla Stazione di Soccorso Alpino (S.A.G.F.) di Abetone Cutigliano, costantemente impegnata in delicate operazioni di ricerca e soccorso sulle aree appenniniche della Toscana e dell’Emilia Romagna, mentre la Croce Rossa Italiana lo ha dedicato ai sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Oltre ad allestire gli spazi espositivi, che hanno suscitato l’interesse e la curiosità delle numerose persone giunte in piazza, i suddetti “attori del soccorso” si sono avvicendati nella dimostrazione di abilità delle rispettive unità cinofile.

I presenti hanno così potuto apprezzare la bravura di Vicky, un pastore tedesco grigione della Guardia di Finanza, nella ricerca di persone disperse, quella di Bea, Jane e Arrow, labrador della Croce Rossa, di Luna, Dixie, Rocco, Tosca e Dafne dell’ANPAS, anch’essi addestrati alle ricerche, nonché l’abilità di Yeti, un pastore tedesco della Polizia Municipale, esperto nell’individuare le sostanze stupefacenti. A chiusura della giornata, si è esibita la Filarmonica “Borgognoni” di Pistoia, che ha intonato alcune famose melodie, nonché, l’Inno nazionale, alla presenza dei rappresentanti delle principali Istituzioni provinciali e cittadine, che hanno anche visitato gli stand.

La manifestazione, promossa in occasione del 250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza e del 160° Anniversario di fondazione della Croce Rossa Italiana, fa parte dell’iniziativa “Solidarietà in movimento” volta a diffondere la cultura della sicurezza e della solidarietà sociale, ma anche a promuovere la raccolta di fondi per l’acquisto di una nuova autoambulanza per il Comitato di Pistoia della C.R.I. Il prossimo appuntamento è per la serata del 16 ottobre p.v., presso il Teatro Manzoni di Pistoia, ove andrà in scena lo spettacolo teatrale di beneficenza “Pensione O’ Marechiaro”, una delle classiche commedie brillanti della tradizione italiana, divertente e di piacevole fruizione recitata, da bravissimi e appassionati “militari attori” del Comando Provinciale di Prato e di altri Reparti della Guardia di Finanza della Toscana. L’intero incasso sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana di Pistoia, quale contributo al citato acquisto di una nuova autoambulanza, che andrà ad incrementarne la capacità d’intervento a favore della comunità locale.

