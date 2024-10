Alla ex Fornace Pasquinucci si inaugura la mostra 'Abstractus'

Sabato 12 ottobre alle ore 17,30, nei locali della ex Fornace Pasquinucci si inaugura la mostra “ABSTRACTUS”, opere pittoriche e plastiche che esulano dalla rappresentazione di oggetti reali, che suscitano sentimenti attraverso forme, linee e colori.



Sono stati invitati gli artisti contemporanei:

Pietro Cavallini, nato Scanzorosciate, vive nella provincia di Bergamo. Nelle sue opere sono presenti figure geometriche, che sono le regole per dare spazio alla

sua immaginazione.



Victor Masotti, vive e lavora a Londra, assembla elementi di plastica, consentendo riflessi di luce e combinazioni di colori. Le sue tele rendono meno netta la linea netta di confine tra piano piatto ed aspetto tridimensionale.



Maurizio Zani, nato a San Miniato, pittore, i suoi lavori astratti esplorano la capacità del colore di trasformare la percezione ed evocare emozioni



Bruno Bagnoli, artista scomparso nel 1975, nato a Montelupo F.no, ceramista, scultore pittore. Con le sue forme ancora oggi molto innovative gli è stato riconosciuto un ruolo importante nel panorama artistico italiano del Novecento.



"L’ intento è quello di stimolare lo spettatore ad interpretare e vivere l’arte astratta come un’esperienza personale ed unica. Ogni visitatore può’ vedere in queste opere riflessi del proprio stato d’animo, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, aprendo uno spazio di dialogo interiore ed il mondo esterno, per la ricerca e la scoperta di nuove dimensioni”, così il critico e storico dell’arte Claudio Roghi



Sabato 19 ottobre ore 17,00, verrà presentato dal viceindaco del Comune di Capraia e Limite , Edoardo Antonini, il libro “Racconti d’amore e di morte” di Fabio Casalini, ed. “il Seme Bianco” Roma. La mostra gode del Patrocinio del Comune di Capraia e Limite . Sarà visitabile dal 12 ottobre al 27 ottobre



Aperture: dal giovedì alla domenica, dalle ore 17 alle ore 19

