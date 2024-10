La Lega Toscana a Pontida: "In tanti per sostenere Matteo Salvini"

C'era molta Toscana sullo storico pratone di Pontida, classico luogo d'incontro di tutti i leghisti. Oltre 500 persone tra militanti e sostenitori che, da tutte le province, si sono svegliati all'alba per raggiungere la località della bergamasca.

"Come Lega Toscana abbiamo sentito ancor più di sempre l’evento del raduno di Pontida: tantissimi hanno voluto partecipare anche come forma di sostegno al Segretario Federale Matteo Salvini che rischia il carcere per avere, da rappresentante del Governo, difeso giustamente la legalità dall’immigrazione clandestina - afferma Luca Baroncini, Segretario regionale leghista - Abbiamo apprezzato tutti gli interventi che hanno pienamente testimoniato come la Lega sia un partito del fare-prosegue Baroncini."

"Gli iscritti toscani, sempre puntualmente presenti al raduno annuale in terra lombarda, hanno partecipato, anche quest'anno, con entusiasmo e convinzione ad un incontro che ha ribadito la rilevanza della Lega nel contesto politico italiano-insiste il Segretario. Il numero di presenze dalla nostra Regione in cospicuo aumento rispetto agli ultimi anni, dimostra che siamo un partito in crescita anche nei consensi. Colgo l'occasione per ringraziare, dunque, tutti coloro che hanno lavorato allo stand o al camper in questi giorni e tutti i presenti. Commovente ed importante il ricordo che abbiamo riserbato e che anche Matteo Salvini ha più volte citato durante l’evento, di Nicola Pieruccini, Segretario provinciale di Massa-Carrara, che è venuto a mancare pochi giorni fa. Come è stato detto da tutti, la sua figura ci mancherà fisicamente, ma in fondo sappiamo che, a partire da questa Pontida, Nicola è comunque sempre con noi " conclude Luca Baroncini.

