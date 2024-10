L’Use Rosa Scotti passa sul campo della Virtus Benevento

Pronti via ed è subito spettacolo. L’Use Rosa Scotti passa in scioltezza sul campo della Virtus Benevento e torna a casa con un 63-84 che fa dimenticare anche la fatica del lungo viaggio. L’approccio alla gara perfetto (pronti via 1-15) e soprattutto l’intensità difensiva sono le chiavi di un match che, in questa fase, garantisce la cosa più importante, la fiducia che poi fa rima con la serenità nel lavoro settimanale. Saranno poi le prossime giornate a far capire il peso specifico di questo successo, ma le insidie della prima di campionato sono scacciate via con una prestazione di squadra sontuosa, impreziosita da altre individuali di tutto rispetto che spiccano con la doppia cifra in un tabellino nel quale, particolare non da poco, non compare nemmeno uno zero.

L’approccio al campionato è da libro dei sogni. Vente e Ianezic sono un ciclone sulla partita con uno 0-10 e l’inevitabile timeout della squadra di casa. Il primo punto delle padrone di casa arriva dalla lunetta mentre Castellani si iscrive a referto con un tiro dalla media seguito da due liberi: 1-15. La Scotti domina e subisce il primo canestro dal campo nell’ultimo minuto di una frazione che si chiude sull’8-18. Si riparte con un’infrazione di 24 secondi delle padrone di casa, segno di una difesa che morde ancora, e Ianezic che ne mette cinque a fila: 8-23. Benevento reagisce e tocca il meno 10 (17-27) e, poco dopo, il meno 8 sul 23-31: partita mezza riaperta.

La tripla di Castellani ridà ossigeno e punti di distacco (23-38) ed a metà siamo 23-40 con un gran rimbalzo offensivo di Leghissa. La ripartenza è ottima, con la solita Vente che ne mette quattro: 25-44. Ruffini va in lunetta (25-46) e, un paio di possessi dopo, ecco la tripla di Iuliano: 28-46. Il più 20 è della solita Vente (28-48) e Ruffini finalizza due bei recuperi con 4 punti consecutivi per il 37-57 che mantiene tranquilla l’Use Rosa. C’è gloria anche per Ndiaye col suo primo canestro ed all’ultimo riposo siamo su un ancora rassicurante 44-65. A trovare il primo canestro dell’ultima frazione le biancorosse ci mettono un po’ ma, siccome le campane non brillano, la cosa non crea problemi particolari. Castellani mette due liberi per un antisportivo e coach Cioni getta nella mischia anche Fiaschi mentre Ianezic continua a colpire dall’arco: 49-70. Casini dall’angolo piazza la tripla del 54-75 e, a questo punto, resta solo da mettere in folle controllare la situazione, cosa che la Scotti fa senza affanni fino al 63-84 finale. Meglio di così….

63-84

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO

Iuiano 18, Chiapperino 7, Feoli 3, Toffolo 10, Chiovato 18, Lombardi 3, Franceschini 1, Rubortone ne, Lafranceschina ne, Castagna 3. All. Musco (ass. Bosco)

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 6, Ianezic 15, Castellani 12, Antonini 5, Vente 21, Leghissa 5, Fiaschi 2, Ruffini 8, Ndiaye 4, Casini 6. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Caldarola di Ruvo di Puglia e Schena di Castellana Grotte

Parziali: 8-18, 23-40 (15-22), 44-65 (21-25), 63-84 (19-19)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2536528/bs.html

