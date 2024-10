Medaglia d’oro per il Tiro a Segno Fucecchio ai campionati italiani Production 100 mt

La Sezione di Tiro a Segno di Fucecchio per la stagione 2024 continua a collezionare medaglie dopo i successi nella pistola aria compressa. A Parma, nella giornata di sabato 5 ottobre, si sono svolti i Campionati Italiani Production. Roberto Bini sale sul gradino più alto del podio nella specialità della carabina production 100 mt laureandosi campione italiano mentre Matteo Francalanci chiude la stagione sportiva 2024 nella specialità diottra 100 mt aggiudicandosi un travagliato settimo posto. Per la sezione di Fucecchio la presenza dei propri atleti alle finali dei Campionati Italiani è sempre motivo di particolare orgoglio. Dalla sezione:” A tutti i nostri atleti, un sentito ringraziamento per l’impegno dimostrato e per i

sacrifici spesi sulle linee di tiro”.

Notizie correlate