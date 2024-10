A Barberino Tavarnelle manca un custode: "Alunni costretti a uscire un'ora prima"

All'istituto comprensivo Don Milani di Barberino Tavarnelle, specie nelle materne di Vico e Sambuca, oltre settanta tra bambini e bambine devono uscire un'ora prima da scuola perché manca un custode. Invece delle venti previste, sono diciannove le unità di personale Ata. La denuncia è stata ripresa anche dalla Cgil. Si parla di mancanza di collaboratori scolastici che garantiscano l’apertura dei plessi. Di seguito la nota Flc Cgil Firenze.

"Ciò che avevamo più volte paventato purtroppo si è fatto realtà: con gli attuali numeri di organico ATA non può essere garantita la normale offerta didattica, soprattutto di quegli istituti articolati su più plessi e diffusi sul territorio.

Correttamente il sindaco chiede un intervento al Ministro dell’Istruzione e alla Presidente del Consiglio; noi estendiamo tale richiesta anche alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, che avrebbe la possibilità – fin da subito – di assegnare alle scuole più Collaboratori Scolastici, più Amministrativi e più Assistenti Tecnici, ma che continua a disattendere le legittime aspettative delle scuole, non autorizzando il personale da loro richiesto.

E’ dalla scorsa estate che abbiamo esortato l’USR a “dare di più”, stimando che alle scuole di Firenze e provincia sarebbero serviti almeno 300 Collaboratori Scolastici, 100 Amministrativi e 50 Assistenti Tecnici. Per tutta risposta gli istituti hanno ricevuto 161 CS, 27 AA e 10 AT. Numeri che si commentano da soli e che denotano ancora una volta la inadeguatezza delle scelte di questa Direzione regionale, incapace di comprendere i reali bisogni delle scuole e assicurare loro il fabbisogno richiesto.

Proprio lo scorso giovedì abbiamo tenuto un’assemblea provinciale del personale ATA, nella quale con le lavoratrici e i lavoratori abbiamo deciso, come prima iniziativa, di scrivere una lettera aperta ai sindaci del territorio, per chiedere loro intanto di prendere consapevolezza del problema e poi lavorare concretamente per trovare soluzioni".

Da parte nostra saremo a fianco del sindaco di Barberino Tavarnelle, della scuola e delle famiglie, in ogni iniziativa vogliano intraprendere per l’istruzione delle loro bambine e dei loro bambini".

Notizie correlate