Colpo in un pub di Empoli: forza la porta di ingresso e ruba fondo cassa, danni ingenti

Una persona con il volto totalmente coperto e incappucciato è entrato alle prime luci dell'alba in un pub di piazza Guido Guerra a Empoli e ha rubato il fondo cassa del locale. È accaduto intorno alle ore 5 del 7 ottobre. L'uomo ha danneggiato il cancello del locale, forzato la porta principale e si è diretto alla cassa da cui ha portato via circa 200 euro. Ingenti, però, sono i danni fatti alla porta e al cancello, quantificabili in circa un migliaio di euro. I proprietari si sono accorti del danno intorno alle 16 del pomeriggio successivo. Il ladro è stato ripreso dalle immagini delle telecamere del locale.

