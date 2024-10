Donazioni straordinarie di sangue grazie ai DonatoriNati

Tappa a Firenze per i DonatoriNati della Polizia di Stato impegnati con i militari in servizio col progetto "Strade sicure" del Raggruppamento Emilia Romagna Toscana Umbria Marche, in una raccolta straordinaria di sangue presso il centro trasfusionale dell’ Aou Meyer Irccs di Firenze.

"Ringrazio i donatori che ci consentono con la loro generosità di curare al Meglio i nostri piccoli pazienti" - afferma Emanuele Gori Direttore Sanitario del Meyer. I corridoi dell’ Ospedale Meyer si sono colorati di divise dell’Esercito Italiano, una sinergia con Polizia di Stato e Vigili del Fuoco che dimostra quanto il volontariato unisce tutti. Presente anche il personale della DIA di Firenze.

“Non smetteremo mai di ripetere quanto donare il sangue, sia un gesto di grande generosità verso gli altri. Donare fa bene anche a chi dona”.- afferma il presidente DonatoriNati Toscana Pierluciano Mennonna. In linea con l’Esserci Sempre della Polizia di Stato tante le iniziative in programma in tutta Italia per divulgare sempre più l'importanza della donazione di sangue, soprattutto tra i giovani .

“La solidarietà corre sui binari della legalità e della generosità. Queste iniziative sono il volano per rafforzare sempre più la presenza delle Istituzioni tra i cittadini". - afferma Claudio Saltari Presidente DonatoriNati Polizia di Stato.

