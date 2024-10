Empoli vince a Benevento, Cioni: "Contento dell'approccio"

Come rendere una passeggiata mille chilometri in due giorni. Chiedere all’Use Rosa Scotti che lo ha fatto debuttando al meglio in campionato con un successo sul difficile parquet di Benevento trasformato in terra di conquista grazie soprattutto ad una bella prestazione di squadra. “Sono molto contento dell’approccio alla partita – spiega coach Alessio Cioni – anche se non siamo riuscite a tenere lo stesso ritmo per tutti e quaranta i minuti abbiamo rispettato il piano partita e siamo state sempre in controllo del risultato. Dobbiamo fare attenzione su alcune situazioni difensive, forse per deconcentrazione ed anche su qualche fallo ingenuo da parte nostra che avremmo potuto evitare, ma in questa fase ci può stare. Resta il fatto che sono contento soprattutto del collettivo perché tutte le ragazze hanno risposto presente ed è una cosa che mi fa particolarmente piacere”.

La Scotti apre così col sorriso la settimana di lavoro che si chiuderà sabato sera col difficile derby interno con Galli San Giovanni Valdarno e, soprattutto, debutta al meglio in campionato. Come detto dal tecnico, la prova corale è testimoniata anche dal fatto che tutte le biancorosse sono andate a canestro, con tre in doppia cifra: Vente, Castellani e Ianezic. E ora sotto con il lavoro in vista del derby.

