Fermata in auto con tasso alcolemico tre volte superiore, aggredisce il personale sanitario e i carabinieri

I carabinieri di Pisa hanno denunciato una 29enne di origini rumene, residente in città, per guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il controllo è avvenuto la mattina precedente, quando i militari hanno fermato la donna alla guida della sua auto nel centro cittadino. Durante l’accertamento con l'etilometro, è risultato un tasso alcolemico di 1,98 g/l, oltre tre volte il limite legale consentito di 0,5 g/l.

Considerando il suo stato evidente di alterazione, i Carabinieri hanno disposto il trasporto in ospedale con un'ambulanza per ulteriori accertamenti. Tuttavia, durante le operazioni di trasbordo, la donna ha iniziato a dare in escandescenze, aggredendo sia il personale sanitario che i militari presenti. Nonostante l'aggressione, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A seguito dell’accaduto, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida della donna, mentre la sua auto è stata affidata a un carro attrezzi per la rimozione. La denuncia è stata formalizzata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale, reati per i quali la 29enne dovrà rispondere nelle sedi giudiziarie competenti.

