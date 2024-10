Tre atleti del Judo Kodokan andranno alle finali di Coppa Italia A2

Sabato 5 ottobre si sono svolte le qualificazioni regionali per accedere alla fase finale della Coppa Italia A2 di Judo.

Gli atleti dell'ASD Judo Kodokan Empoli, Gherardo Lippi e Lorenzo Tosi, si classificano rispettivamente secondo e terzo nelle loro categorie, risultato stretto ma che permette loro di accedere alla fase finale, raggiungendo il loro compagno Giulio Manenti, qualificato di diritto in virtù del ranking nazionale.

Sfortunato Francesco Tosi, che non riesce ad ottenere la qualificazione ma si esibisce in una ottima prestazione, che fa ben sperare per le prossime gare.

Fonte: Ufficio Stampa

