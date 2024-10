Rinnovare le residenze universitarie: avviso per le imprese interessate a proporre un project financing

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana si è attivata per dare una risposta alla necessità di ammodernamento di alcune residenze universitarie presenti sul territorio regionale ed ottimizzarne la gestione. L’obiettivo strategico che DSU Toscana intende perseguire è quello di implementare un modello di collaborazione pubblico-privata che, attraverso l’affidamento ad uno o più partner contrattuali della gestione unitaria ed integrata di alcune residenze, possa garantirne un alto livello qualitativo dell’accoglienza e della loro vivibilità oltre all’adeguamento degli immobili alle normative vigenti e ad una migliore efficienza energetica.

Il DSU Toscana ha pertanto pubblicato un avviso finalizzato a sollecitare gli operatori economici interessati ad avanzare proposte, in finanza di progetto, per la gestione di alcune residenze universitarie ubicate nel Comune di Firenze, nel Comune di Pisa, nel Comune di Siena. Gli operatori economici potranno liberamente scegliere di presentare singole proposte per l’affidamento in concessione di almeno uno dei gruppi di residenze afferenti ad uno dei comuni citati o presentare proposte che aggreghino due o più gruppi di residenze.

Le proposte dovranno prevedere la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione e ammodernamento dei relativi immobili. Oltre alla parte strutturale le proposte dovranno contemplare aspetti gestionali delle residenze universitarie coinvolte garantendo servizi quali quelli di guardiania/reception, di pulizie e sanificazioni, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di disinfestazione, derattizzazione, di lavanderia mediante installazione e gestione di lavatrici e asciugatrici, manutenzione spazi verdi delle aree esterne di pertinenza della struttura, facchinaggio e smaltimento di arredo e altri materiali degli appartamenti/camere.

Il DSU Toscana riconoscerà al concessionario la corresponsione della tariffa derivante dall’occupazione dei posti letto destinati ai propri beneficiari che non supereranno l’80% degli alloggi disponibili e verrà riconosciuto all’operatore economico il diritto di incassare autonomamente una tariffa derivante dalla locazione dei restanti posti letto liberi che non verranno utilizzati per la quota parte pubblica destinata agli aventi diritto delle graduatorie formulate dall’Azienda.

La procedura verrà esperita attraverso l'utilizzo del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (Start), quale piattaforma digitale di negoziazione certificata Agid, raggiungibile al link https://start.toscana.it/tendering/tenders/042215-2024/view/detail/1%EF%BB%BF dove sarà possibile prendere visione di tutta la documentazione disponibile.

Il termine per la presentazione delle proposte è fissato per le ore 13:00 del giorno 15/01/2025

Fonte: ufficio stampa

