Maurizio Ventavoli il più votato nella lista unica per il Consorzio di bonifica 4 basso Valdarno

I Consorzi di bonifica della Toscana rinnovano i loro organismi direttivi. Tra sabato e domenica scorsi si sono chiuse le operazioni di voto in tutta la regione. Al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, dove correva un’unica lista, sono andati alle urne 2.354 votanti fra persone fisiche e giuridiche. Al termine dello scrutinio sono risultati eletti: per la sezione 1 il presidente uscente Maurizio Ventavoli (il più votato con 558 preferenze), Stefano Fedi, Maurizio Procissi, Rowena Giacomelli, Stefano Pattaro; per la sezione 2, Salvatore Parrillo, Francesco Bini, Adriano Benedetti, Marco Pacini per la società agricola L’Ortofruttifero, Massimiliano Giannanti; per la sezione 3, Paolo Giorgi per la Società agricola Le Corti di Valentino e Paolo Giorgi, Azienda agricola Stefanucci Ulisse & C, Alessandro Agostini Fantini Venerosi Della Seta Grassi, Alessandro Gronchi, Alessandro Stassano.

L’assemblea formata dalle elezioni, alla prima seduta, eleggerà il presidente che avrà il compito di governare il Consorzio per il prossimo quinquennio.

I risultati dello scrutinio sono pubblicati sul sito istituzionale consortile: www.bassovaldarno.it. Per i risultati completi di tutti i Consorzi con i nomi degli eletti https://bonificalvoto.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa

