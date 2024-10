A Firenze il 'Next Generation Fest' con i più importanti creator italiani

Anche nella terza edizione del Next Generation Fest è folta la rappresentanza di chi ha trovato la chiave per comunicare sui social con i propri coetanei Genzer, offrendo occasioni di riflessione e, in alcuni casi, trasformandola in una fonte di reddito.

Sabato prossimo 12 ottobre saranno numerosi i creator di contenuti digitali a salire sul main stage dell’Auditorium del Maggio. Seguiti da milioni di follower e in grado di generare traffico sulla rete, porteranno il loro punto di vista, la loro esperienza, per ispirare ragazze e ragazzi accorsi per vederli dal vivo anziché attraverso lo smartphone.

Il mondo dei creator all’Ngf - La squadra del 2024 è composta da decine di loro. Tra questi Gianluca Gazzoli, autore di “Passa dal BSMT”, podcast da milioni di ascolti che racconta storie di grande ispirazione e punti di vista diversi. Guglielmo Scilla, aka Willwoosh, digital creator dal 2008, è scrittore, attore, speaker radiofonico, conduttore e personaggio attivo nella comunità LGBTQIA+. Mentre Edoardo Prati condivide sui social la sua passione per gli studi classici mostrando l'attualità del pensiero antico. Poi ci sarà Nina Rima che si definisce modella bionica e mostra la sua disabilità sui social come un punto di forza e inclusione. Arianna Craviotto invece pubblica sui social imitazioni di cartoni animati, film e serie tv, girando l'Italia con il suo format di doppiaggio live "Arianna fa le voci". A Ngf 2024 anche Alberto Naska, 34enne ingegnere con la passione per il Motorsport e le corse, divenuto oggi il più importante creator nel settore automotive. Da Youtube arrivano due community, la cui comicità intrattiene oltre 10 milioni di iscritti: i theShow (Alessio Stigliano e Alessandro Tenace) fondatori nel 2019 di theShowSRL, con oltre 5mln di fan, e Ipantellas, duo comico formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, con oltre 6.6 mln di iscritti sul loro canale. Il mondo della comicità dei social sarà rappresentato anche da Ginevra Fenyes. Per il fronte streaming, ci sarà Kurolily, conduttrice televisiva e radiofonica, Da oltre 10 anni intrattiene la community con live legate al gaming, GDR, letture e serie TV. Mentre da TikTok, arriverà Emma Del Toro, ballerina professionista e studentessa universitaria, che lavora nella moda con brand internazionali e nella danza.

Anche gli “inviati speciali” del main stage vengono dal mondo dei content creator. Nel corso di tutta la giornata ci saranno i Phrones, che cureranno collegamenti in diretta con il palco principale da vari punti del Teatro.

“I messaggi che giungono dal variegato mondo della rete - dichiara il presidente Eugenio Giani - sono tra i veicoli principali attraverso i quali ragazze e ragazzi di oggi si formano, crescono, apprendono. Spesso non si comprende il ruolo che oggi hanno. Quindi è giusto dare spazio, perché significa dare spazio ad una generazione che vogliamo rendere protagonista”.

Intanto la macchina organizzativa dell’evento procede spedita. Le iscrizioni sono ancora aperte. E nel frattempo, dopo quello del Parlamento europeo, è giunto anche il patrocinio della Rai.

Ngf 2024 è organizzato da Regione Toscana e Giovanisì, e finanziato dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Viene realizzato in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Toscana – FPG 2022 – Intesa 77/2022.

Si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo.

Notizie correlate