Pallavolo Fucecchio, presentazione squadre e staff dirigenziale

Sabato 28 settembre, nella splendida cornice del parco Corsini a Fucecchio, si è tenuta la presentazione di tutte le squadre che disputeranno il prossimo campionato 2024/2025 nelle rispettive categorie.

Dinnanzi ad un pubblico numeroso di genitori e sostenitori, e con l'intervento delle istituzioni comunali nella figura del Sindaco Emma Donnini e dell'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, che sono intervenuti per augurare un buon anno agonistico alle nostre atlete, sottolineando l'importanza dello Sport per i nostri ragazzi.

La presentazione ha visto la partecipazione di tutte le nostre atlete, circa 110, a partire dalle piccolissime Volley S3, a seguire con Under 13 , Under 14, due squadre di Under 16, una seconda Divisione e naturalmente la serie C che disputerà il campionato regionale di categoria.

Una bellissimo pomeriggio di sport, e adesso non ci resta che attendere gli inizi dei vari campionati delle rispettive categorie, visto che gli allenamenti e le varie amichevoli sono iniziate da un mese circa. Un arrivederci a tutti in campo e sugli spalti.

