La Cip-Ghizzani trova la prima vittoria in B2 nella partita casalinga contro Chianti Volley. Le biancorosse chiudono in tre set una partita comunque avvincente nei primi due parziali ma in cui non hanno mai dato modo di dubitare la vittoria.

Il primo parziale ha visto le due squadre spalleggiarsi nel punteggio per tutta la durata del set. Per la maggior parte è stata Chianti a dover rincorrere, ma alcune imprecisioni in ricezione hanno danneggiato il contrattacco dando la possibilità alle avversarie di ottenere un pericoloso pareggio sul 21-21. Subito un time out a fermare il gioco e la Cip-Ghizzani non ha lasciato più possibilità alle ospiti chiudendo velocemente con un parziale di 4-0.

Meno combattuto invece il secondo set in cui le castellane hanno condotto dall'inizio alla fine. Moltissimi i cambi avversari che però niente hanno potuto contro una difesa impenetrabile e un attacco decisamente convincente. Soltanto verso la fine Chianti ha indovinato una fortunata serie al centro che ha accorciato le distanze, ma Talluri e compagne sono riuscite comunque a toccare i 25 punti sfruttando al meglio le aperture del muro avversario.

Nel terzo set, infine, fila tutto liscio per la squadra di Buoncristiani. Ancora tanti i cambi dall'altro lato della rete, ma le ragazze non si sono scomposte e hanno continuato sul loro percorso, aprendosi un'autostrada verso la vittoria.

Bene la prestazione in difesa, a muro e in attacco; ancora qualche imprecisione di troppo in ricezione e sono da limitare gli errori al servizio. Nel complesso una buona prova che ha meritato la vittoria, ma ancora al di sotto del livello toccato, ad esempio, contro Rinascita. Un appunto, però, da vedere non come demerito ma come una possibilità: la Cip-Ghizzani può fare ancora meglio e potrà quindi togliersi ancora più soddisfazioni.

Sabato la prima trasferta fuori regione della squadra. Le ragazze saranno impegnate alle ore 21 ad Albenga, una delle dirette avversarie per mantenere la posizione attuale in classifica.

La Cip-Ghizzani per le sue trasferte più impegnative si avvale dei servizi di Poggibus, che per la quinta giornata ha messo a disposizione un numero limitato di posti extra per i tifosi che vorranno accompagnare la squadra. Per disponibilità e costi chiedere in ufficio presso la Palestra Enriques.

TABELLINO

Scardigli 13

Zingoni 13

Pratelli 9

Del Carlo 7

Nicosia 7

