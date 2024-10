Patto di amicizia fra Cerreto Guidi e Montecosaro: una delegazione in visita nel comune marchigiano

Il legame tra le comunità di Cerreto Guidi e Montecosaro si consolida. Una folta delegazione con in testa il Sindaco Simona Rossetti è stata ricevuta domenica 6 ottobre nelle Marche.

“Ci sono tanti cittadini cerretesi che vengono dalle Marche e in questi anni, oltre al rapporto tra le famiglie, abbiamo stretto amicizia con il comune di Montecosaro- ha dichiarato Simona Rossetti- Ringrazio per la bella accoglienza che rafforza uno scambio prezioso, ricco di stima e con molti spunti e relazioni per il futuro”.

Montecosaro è un comune marchigiano di poco più di 7000 abitanti. E’da lì che negli anni’50 si registrò un significativo fenomeno di migrazione verso la Toscana e in particolare a Cerreto Guidi.

Con il passare del tempo si è così stabilito uno stretto rapporto fra le due comunità che nel 2022 si è formalizzato in un primo incontro ufficiale svoltosi a Cerreto Guidi dove la comitiva marchigiana venne ricevuta dal Sindaco in Biblioteca dopo aver visitato la Villa Medicea.

Nella giornata di ieri la visita è stata ricambiata con uno scambio di doni e con il reciproco proposito di intensificare i rapporti e magari di stringere un patto di amicizia ufficiale tra le due comunità.

Notizie correlate