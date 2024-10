Rivendevano auto senza i passaggi di proprietà: 77 auto confiscate, due denunce e 55mila euro di sanzioni

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno concluso un'indagine che ha portato alla confisca di 77 autovetture e alla denuncia di due imprenditori locali per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni a pubblico ufficiale. L'indagine è iniziata quando numerosi pregiudicati sono stati fermati a bordo di auto intestate alla ditta dei due imprenditori, che operava nella compravendita di veicoli usati. Gli investigatori hanno scoperto che gli imprenditori rivendevano le auto senza effettuare i necessari passaggi di proprietà, permettendo così ai nuovi proprietari di eludere controlli e tasse. La truffa ha causato un danno all'erario di circa 40.000 euro, con bolli auto e imposte mai pagate dal 2016 al 2024. Le autorità hanno disposto la radiazione delle 77 auto e i due imprenditori sono stati bloccati dall'operare ulteriormente nel settore. Oltre alla truffa, sono stati denunciati anche per false dichiarazioni, con sanzioni per un totale di 55.000 euro

