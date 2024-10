Ruba abiti da un negozio del centro, arrestato 20enne

I carabinieri di Pisa hanno arrestato un 20enne di origini senegalesi per furto aggravato. Il giovane ha rubato un capo di abbigliamento del valore di circa 50 euro da un negozio del centro di Pisa. Durante la perquisizione, sono stati trovati altri abiti rubati da un negozio vicino, portando anche a una denuncia per ricettazione. Gli oggetti sono stati restituiti o sequestrati. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo, che ha convalidato l'arresto senza ulteriori misure cautelari.

