Trofeo Coni in Sicilia, anche Pool Use alla manifestazione giovanile

Anche Pool Use era rappresentata all’edizione estiva del trofeo Coni che si è tenuta in Sicilia la scorsa settimana. Pietro Gelli era in rappresentanza della nostra società nel gruppo partito dalla Toscana formato da coetanei di Pomarance, Calcinaia e Cmb Valdarno, sotto l’occhio vigile dell’accompagnatore, l’istruttore nazionale Lorenzo Forti. Un’esperienza sicuramente importante per tutti loro in una manifestazione che ha ormai assunto anche una rilevanza a livello nazionale testimoniata anche dalla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Gli 80 ragazzi giunti da tutte le regioni d’Italia (due ragazzi e due ragazze per ogni regione) hanno giocato in squadre miste per provenienza e per sesso, in gare di 4 contro 4 e giochi che hanno poi dato daranno vita ad una classifica finale. Come ciliegina sulla torta la sfida contro una rappresentativa americana presente anche in altre discipline.

Fonte: Use Basket Empoli

