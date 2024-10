Turismo, missione sudamericana per Toscana Promozione Turistica

Si è conclusa giovedì scorso, 3 ottobre, la prima missione sudamericana dell’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica. Un viaggio che ha toccato Argentina e Brasile nel corso del quale sono state organizzate sei presentazioni e coinvolti circa una sessantina di giornalisti oltre a rappresentanti di Camere di commercio e consolati.

La prima tappa si è svolta in Argentina, a Buenos Aires, nell’ambito di Italea progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) dedicato al Turismo delle radici. Il 27 settembre si è tenuta una serata di networking presso Casa Paradiso, nel corso della quale è stato presentato il progetto e organizzato uno show cooking. All’evento hanno preso parte influencers e giornalisti.

Il giorno susccessivo, 28 settembre, nel corso della cena di gala organizzata dal progetto Italea all’interno del Circolo italiano di Buenos Aires, la Toscana si è presentata ai media argentini insieme ad altre Regioni ospitate dall’iniziativa. Lo stesso giorno la Toscana è stata anche invitata a partecipare per la prima volta alla FIT - Feria Internacional de Turismo, la più grande manifestazione di settore presente in Sudamerica, con un proprio stand all'interno dello spazio del Maeci. Qui nel pomeriggio si tenuta una prima presentazione. La replica ha avuto luogo nel pomeriggio di domenica 29 settembre, seguita da uno show cooking toscano. Infine, nello stesso giorno, ha preso parte al Festival delle Radici Italiane.

Il 30 settembre, sempre presso lo spazio Italia di Enit, si sono conclusi i panel di promozione della Toscana all’interno della FIT. In serata è stata offerta una cena alla stampa argentina, organizzata da Toscana Promozione Turistica con ENIT Buenos Aires presso Casa Nectar.

La missione di TPT è proseguita il 2 ottobre in Brasile. In serata una prima presentazione dell'offerta turistica è stata ospitata presso Casa d’Italia – Polo culturale Italiano Rio e Terraco rivolta alla stampa generalista e turistica, influencer e istituzioni, in collaborazione con Enit San Paolo. Evento replicato il giorno successivo, 3 ottobre, a San Paolo del Brasile. Turismo culturale, al femminile, attivo, sostenibile, in bicicletta ed enogastronomia toscana i temi messi in evidenza.

“E' la conferma dell'interesse per la Toscana ovunque nel mondo - ha commentato l'assessore a turismo ed economia Leonardo Marras -. Prosegue e dà buoni frutti la presentazione della destinazione toscana sui mercati esteri, per aprire nuovi canali di scambio e rafforzare quelli già attivi”.

Regione Toscana

Ha collaborato l'ufficio stampa di Toscana Promozione Turistica

Fonte: Regione Toscana

