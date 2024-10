Vie e piazze del centro storico, come cambiano sosta e transito per varie iniziative

Nei prossimi giorni la viabilità in alcune vie e piazze del centro storico saranno interessate da alcune modifiche temporanee alla sosta e al transito, per consentire lo svolgimento delle iniziative ‘Mercatino dell’Antiquariato’ (12 ottobre e 9 novembre) e del ‘Festival della Transizione ecologica’.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 548 del giorno 3 ottobre 2024 (https://bit.ly/3NhGZHi), dalle 6 alle 21 del giorno sabato 12 ottobre 2024 e dalle 6 alle 21 del giorno sabato 9 novembre 2024, in tutta Piazza Farinata degli Uberti, Piazzetta della Propositura e in via Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giuseppe del Papa e via dei Neri, saranno disposti divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. Le misure si rendono necessarie per lo svolgimento dell’evento ‘Mercatino dell’Antiquariato’ nei giorni sabato 12 ottobre e sabato 9 novembre.

Con ordinanza 552 del giorno 4 ottobre 2024 (https://bit.ly/4eDsry4), dalle 17 alle 23 del giorno 16 ottobre 2024, in tutta piazza del Popolo, saranno adottati divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di sosta con rimozione forzata, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego; in via dei Neri, secondo tratto dall’intersezione con via Leonardo da Vinci a piazza del Popolo, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e in via Cosimo Ridolfi, nel tratto dall’incrocio con via Giuseppe del Papa a piazza del Popolo, scatteranno il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e di sosta con rimozione forzata, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

