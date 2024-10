Abc-Etrusca, scocca l'ora del primo derby stagionale

Alla terza giornata la serie B Interregionale propone una sfida dal sapore sempre speciale: domani, mercoledì 9 ottobre, alle 21, l’Abc Solettificio Manetti riceve l’Etrusca Basket per il primo derby stagionale (arbitri Zanzarella di Rapolano Terme, Parigi di Firenze). Una gara complessa e delicata per i ragazzi di coach Samuele Manetti, ancora in cerca del primo acuto, chiamati ad affrontare un avversario che, nella pre season e nelle prime due giornate, ha dimostrato di voler essere una delle grandi protagoniste di questa stagione.

L’Etrusca di Gabriele Martelloni arriva al PalaBetti dopo un percorso solido nel pre campionato, le cui buone indicazioni sono state immediatamente confermate dall’ampia vittoria conquistata all’esordio ai danni dello Spezia Basket (98-72), cui ha fatto seguito lo stop di domenica scorsa in casa della Virtus Siena (88-78 il finale al PalaCorsoni). Un roster che racchiude un mix di continuità e novità rispetto al passato campionato. Oltre al regista Marco Menconi, confermato sotto la rocca il pacchetto lunghi, con capitan Stefano Capozio ancora affiancato dalle ali Francesco Cravero e Benjamin Ndour. Tre, invece, gli innesti andati a rinnovare il reparto esterni biancorosso: la guardia estone Tormi Joonatan Metsla, approdato nel 2019 a Pistoia dove ha esordito in A2 e anche nella massima serie, Alessio Re, classe ’02, cresciuto nella Victor Libertas Pesaro, ex Fabriano e Fiorenzula in B nazionale con presenze anche in A2, e Simone Caglio, classe ’02, prodotto del vivaio della Pallacanestro Cantù, reduce dalle ultime due stagioni in B nazionale con la maglia dell’Aurora Desio. A completare il roster sanminiatese i giovani Lorenzo Scardigli e Matteo Ermelani, promettenti giovani del settore giovanile biancorosso.

“Affrontiamo una squadra giovane, super intensa e con un ritmo di gioco molto alto – commenta Cosimo Lazzeri -, caratteristiche con le quali ha dimostrato di poter essere insidiosa per qualsiasi avversario. Da parte nostra dovremo riuscire ad essere più concreti quando arriva il momento di chiudere le partite, perché in entrambe le gare con Cecina e Spezia ci è mancata la giusta solidità per restare in vantaggio fino alla fine”.

Si ricorda che al PalaBetti sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale valido per tutte le gare casalinghe della prima e seconda fase.

Fonte: Abc Castelfiorentino

