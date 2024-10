L'allerta meteo con piogge e l'incidente in Fi-Pi-Li: la Protezione Civile ne parla a Radio Lady

Giornata di allerta meteo oggi, una giornata non semplice, con piogge non eccessive per adesso, ma con l'incidente in Fi-Pi-Li, forse favorito anche dalle pessime condizioni meteo, che si è fatto sentire con ripercussioni sulla viabilità a Montelupo Fiorentino e dintorni.

Ne abbiamo parlato con Monica Salvadori e Martina Rioda, del servizio di Protezione Civile del Circondario Empolese Valdelsa, ospiti negli studi di Radio Lady e intervistate da Irene Rossi, nella striscia "Protezione Civile in diretta" in onda il martedì alle 16.15 e il venerdì alle 12.15.

L'evento più importante è stato proprio l'incidente in Fi-Pi-Li, senza feriti ma con una carreggiata completamente ostruita per ore, con i camion ancora bloccati e la nostra Protezione Civile che, a supporto della Città Metropolitana, ha rifornito di acqua le auto e i mezzi in coda e dato supporto alla gestione della viabilità.

Venendo invece alla situazione meteo vera e propria sul territorio: "Il rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti in tutto l'Empolese Valdelsa era collegato alle perturbazioni provenienti dal mare dall'area della Versilia - ha spiegato Monica Salvadori - con un impatto più forte nell'area empolese, che è collegata per il sistema delle allerte all'area costiera, e minore in Valdelsa. Nelle ultime 12 ore sono caduti fino a 50 mm di pioggia, una tipica situazione autunnale anche se non particolarmente preoccupante."

"Stiamo comunque monitorando i diversi punti critici come di prassi con i codici giallo e arancio - ha spiegato Martina Rioda - le associazioni di protezione civile sono allertate e pronte a intervenire in caso di necessità. L'allerta è fino alla mezzanotte di oggi, nel corso della notte il tempo dovrebbe migliorare e ristabilirsi per circa 48 ore". Tempo oltre il quale poi le previsioni, come è noto, non sono più così attendibili.

C'è stato poi anche spazio anche alla promozione di "Io non rischio", settimana nazionale di promozione delle buone pratiche di protezione civile, che domenica 13 ottobre vedrà tre punti di attività su Empoli in Piazza Farinata (con le associazioni Misericordia, Pubblica Assistenza, Sics), Fucecchio nel parcheggio Coop (Pubblica Assistenza) e a Stabbia nel comune di Cerreto Guidi (Pubblica Assistenza).

In chiusura di trasmissione poi, i numeri e i contatti utili per restare sempre aggiornati sulle condizioni meteo:

Pagina Facebook

Canale WhatsApp

Mail: protezionecivile@empolese-valdelsa.it

Telefono per segnalazioni: 335 668 5863

La Protezione Civile Empolese Valdelsa - da sx Martina Rioda, il dirigente Alessandro Annunziati, Monica Salvadori

Notizie correlate