Lupi a Fucecchio, sterminato un allevamento di caprette

I lupi tornano a far paura a Fucecchio. L’ultimo a fare i conti con i feroci predatori è stato Alessandro Morini, un residente fucecchiese con un allevamento di caprette a Massarella. “Nella notte tra sabato e domenica – racconta – un branco di lupi si è introdotto nel mio allevamento. Hanno compiuto una vera mattanza, nessun capo è sopravvissuto. Tutti le otto capre sono state eviscerate e sbranate”.

Un attacco simile, ricorda l'allevatore, non si era mai verificato a Massarella o nelle frazioni limitrofe. Tuttavia, quando Alessandro ha raccontato ai conoscenti quello che è successo, ha saputo che il suo non era stato il primo raid compiuto dai lupi e che casi simili si sono registrati in un’area piuttosto vasta: non solo Fucecchio, ma anche Staffoli e Lucca.

“Però nel mio allevamento è entrato un vero e proprio branco; hanno ucciso otto capre e portato i resti vicino alla buca da cui i lupi sono entrati. Secondo me sono animali di grosse dimensioni, le impronte delle zampe sono grandi quanto la mano di un uomo. Sono saltati sopra la rete e in certi punti l’hanno piegata, quindi sono animali pesanti”.

Il timore più grande, sottolinea Alessandro, riguarda però le persone: “Ora è periodo di funghi e molti fungaioli si inoltrano in questi boschi, con il rischio di trovarsi davanti queste bestie. Senza contare che nella mia zona ci sono molte case e sarebbe bene che le autorità avvertissero i residenti che intorno alle loro abitazioni potrebbero scorrazzare dei lupi. Invece, dopo la denuncia alla Azienda sanitaria, non si è fatto vivo nessuno, nemmeno i carabinieri forestali. E nessuno ha detto nulla alla popolazione. Un lupo non fa paura, un branco di lupi è tutta un'altra faccenda”.

