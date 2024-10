Campostaggia, visite senologiche per Ottobre Rosa

In tutto il mondo, il mese di ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno. Grazie al potenziamento degli strumenti per la diagnosi precoce e ai continui progressi della medicina, il tasso di mortalità per chi ne viene colpito è in diminuzione. Fondamentali la prevenzione e la diagnosi tempestiva nell’affrontare la malattia.

Per questo, per i giorni venerdì 18 e venerdì 25 ottobre, l’ospedale di Campostaggia mette a disposizione delle donne asintomatiche di età compresa tra i 40 e i 44 anni una visita senologica gratuita, comprendente mammografia ed ecografia. Gli appuntamenti, su prenotazione, si svolgeranno dalle 8.20 fino alle 12.20 . Per fissare la visita, è possibile chiamare la segreteria di Senologia l’11 ottobre dalle 9 alle 12 allo 0577 994276.

«La nostra adesione all'ottobre rosa, - afferma la direttrice della Diagnostica senologica di Campostaggia Agata Lenzi, - nasce dalla volontà di contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e di cercare di dare un' ulteriore possibilità di accesso a tutte quelle giovani donne che, pur necessitando di controlli senologici annuali a scopo preventivo, restano escluse dagli attuali programmi di screening».