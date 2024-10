Due giorni dedicati al canto sociale a Empoli

Venerdì e sabato prossimi Empoli ospiterà una grande festa per il ventesimo compleanno de Il.deposito.org, un grande archivio on line di canti popolari, sociali e di protesta. Il deposito è un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che a vario titolo frequentano il repertorio del canto sociale: cantanti, cori popolari, musicisti folk, appassionati, storici e militanti.

La due giorni prevede concerti, laboratori e un grande raduno di cori popolari, che giungeranno per l’occasione da tutta Italia. La festa è aperta al contributo e alla partecipazione di tutte le persone interessate.

Il programma inizia venerdì 11 ottobre alle 1930 con un apericena negli spazi del Dopolavoro ferroviario di Empoli; alle 21 il concerto di apertura con il cantautore Alessio Lega (accompagnato da Rocco Marchi e Guido Baldoni) e il gruppo agrifolk De’Soda Sisters.

Sabato mattina spazio ai laboratori di canto, aperti a tutte e tutti, senza prerequisiti, con l’obiettivo di condividere alcuni canti sociali di tradizione orale. I laboratori saranno tenuti da Giulia Jonica Lucà, Silvia Rusignuolo, Ilaria Savini e il gruppo milanese de Le Voci di Mezzo.

Pranzo al dopolavoro ferroviario e a seguire restituzione condivisa dei laboratori.

Nel pomeriggio la festa si sposta alla Casa del Popolo del Pozzale, dove Pardo Fornaciari terrà una lezione-concerto sul contrafactum nella canzone popolare.

Segue uno spazio libero di canto collettivo, condivisione, incontro e socializzazione.

Dalle 19 il concerto dei cori popolari che vedrà la partecipazione di numerosi gruppi fra cui Pane e Guerra da Bergamo, Union des Amis Chanteurs da Torino, i gruppi genovesi Vie del Canto e Coraut, i Violenti Piovaschi da Carpi, le Ribelli in Cor da Firenze, Controcanto pisano, il coro Garibaldi d’assalto, l’Or’Coro e il coro popolare Mirincoro.

Cena alla Casa del Popolo del Pozzale e dopo cena ancora concerto fino a mezzanotte.

Alla seconda parte della serata, con inizio previsto per le 21,30, prenderanno parte anche i gruppi Vincanto e AliCanti.

La festa è organizzata in collaborazione con l’associazione Canto rovesciato, molto attiva sul territorio toscano, in particolare nel campo della musica popolare, corale e di comunità.

Tutto il programma e i link per prenotare pasti e laboratori si trovano nella pagina dedicata: https://www.ildeposito.org/ventennale Contatti: info@ildeposito.org

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate