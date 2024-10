Cercatori di funghi dispersi sul Monte Falco ritrovati dal soccorso alpino e speleologico

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana è intervenuto nella giornata di oggi per dei cercatori di funghi dispersi all’interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. L’attivazione è arrivata a fine mattinata per una coppia, marito e moglie, che mentre si trovavano nella zona del Monte Falco si sono persi di vista. La donna, riuscita a ritrovata la strada, non è però riuscita a rincontrarsi col marito. Poco dopo è arrivata una seconda richiesta d’aiuto per un novantenne disperso nella stessa zona.

Sul posto si è recata una squadra della Stazione Foreste Casentinesi e dall’altro versante una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. Le ricerche sono risultate complesse a causa delle condizioni meteo avverse e di conseguenza anche della scarsa visibilità nel bosco. Nel primo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna hanno individuato il marito della donna e poco dopo una squadra dei Carabinieri Forestali ha localizzato anche l’altro signore disperso.

Al momento del ritrovo nessuno di loro riportava problemi di tipo sanitario

Fonte: Ufficio Stampa

