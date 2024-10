Al circolo Arci di Pagnana due fumettisti di Scottecs

Sarà un pomeriggio rivolto agli appassionati di fumetti quello di sabato 12 ottobre. Alle 18 il circolo Arci di Pagnana ospiterà infatti Alex Universe (Alessandro Commendatore) e Andrea Caruso, due giovani autori di Gigaciao, Scottecs e Tutto un altro Lupo Alberto.

L'evento, organizzato dal Piccolo Museo del Giocattolo, insieme all'Arci di Pagnana e all'associazione Lilliput Empoli, sarà l'occasione per conoscere gli autori e avere delle dritte su come passare da essere 'aspiranti fumettisti' a 'giovani professionisti'. Nei locali del circolo sarà allestito anche un punto di raccolta per donazioni di vecchi giocattoli, che andranno a popolare il Piccolo Museo del Giocattolo, l'home restaurant a tema comics and games, aperto nel mese di giugno a Cerreto Guidi. Durante la presentazione sarà aperto il servizio bar, per merende e aperitivi, mentre il caffè sarà quello di Otherwise, il progetto sociale dell'associazione Noi da Grandi. L'ingresso all'evento è gratuito, ad offerta libera. Per prenotazioni scrivere a 347 4979742.

Ma non finisce qui. Alex Universe e Andrea Caruso saranno protagonisti anche domenica 13 ottobre con due workshop tematici al Piccolo Museo del Giocattolo (via Piave, 66, Cerreto Guidi). La mattina, dalle 10 alle 13, con Andrea Caruso si approfondirà il tema della caratterizzazione dei personaggi, mentre il pomeriggio, Alex Universe racconterà del passaggio dallo storyboard alla tavola, come si realizza il proposal e, in generale, come funziona il mestiere di fumettista. Tra i due workshop è previsto il pranzo, a cura del Piccolo Museo del Giocattolo. L’evento è gratuito e aperto a tutti e tutte. Non è necessario saper disegnare o avere conoscenze pregresse. La prenotazione è obbligatoria al 347 4979744.

