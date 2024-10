Delegazione del Comune di San Miniato a Silly

Il ventennale del gemellaggio con la città di Silly si è concluso con una delegazione del Comune di San Miniato, guidata dal sindaco Simone Giglioli, che è stata ospite degli amici belgi, lo scorso fine settimana. Quattro giorni di festeggiamenti in occasione del fine mandato del sindaco Christian Leclercq, da 25 anni amministratore, fu colui che sottoscrisse il gemellaggio con l'allora sindaco della Città della Rocca, Angelo Frosini.

Ad accompagnare il sindaco Giglioli sono stati l'ex consigliera comunale ed ex vicepresidente di Cittaslow Lucia Alessi, che in questi anni ha realizzato molti scambi legati proprio alla promozione dei prodotti tipici, dato che il sindaco Leclercq è anche presidente della rete belga delle Cittaslow, e l'ex consigliere comunale con delega ai gemellaggi Michele Fiaschi che, nell'occasione, ha realizzato il libretto "San Miniato e Silly nel segno del leone rampante", grazie al contributo dell'Azienda Speciale Farmacie. Insieme alla delegazione del Comune erano presenti anche la flautista sanminiatese Cristina Bini e il fisarmonicista santacrocese Fabrizio Gronchi, oltre al Console onorario del Belgio a Firenze, Federico Scavetta.

"Tra qualche giorno Silly andrà a votare e ci tenevo molto ad essere presente per salutare il sindaco Leclercq, che ha deciso di non ricandidarsi, e che così tanto ha fatto per il gemellaggio delle nostre due città - spiega il sindaco Giglioli -. I rapporti tra le nostre due comunità sono iniziati con lui e l'allora sindaco Frosini, due cittadine europee unite da un legame simbolico, stabilito per sviluppare strette relazioni politiche, economiche e culturali, attraverso una serie di iniziative nate per rafforzare il rapporto reciproco che, in questi 20 anni, hanno notevolmente incrementato i loro rapporti".

Durante la visita in Belgio, il sindaco ha incontrato anche i rappresentanti di alcuni supermercati che hanno espresso la volontà di poter ospitare nei loro punti vendita i prodotti enogastronomici di San Miniato. "Mi è sembrata un'idea importante e un'opportunità per il nostro territorio - conclude il sindaco -. Ho invitato queste realtà alla mostra del tartufo e a novembre dovrebbero venire insieme alla delegazione di Silly, un modo per consolidare lo scambio e sviluppare questa futura collaborazione, dedicata esclusivamente alla promozione delle eccellenze dei nostri territori".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

