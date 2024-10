Famiglie al Museo, appuntamenti su 'Verde Empoli'

Come ogni anno, tornano gli appuntamenti autunnali con la rassegna Famiglie al Museo. Tre incontri dedicati alle famiglie con bambini tra 6 e 11 anni per scoprire le collezioni dei musei empolesi da nuovi e diversi punti di vista. Quest’anno le attività ruoteranno attorno al tema della sostenibilità: il verde, colore che richiama la natura e che si ricollega alle sfumature del vetro empolese, sarà il trait d’union tra i diversi appuntamenti.

Si parte domenica 13 ottobre alle 16.30, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – F@Mu a cui i musei empolesi partecipano da diversi anni, con il laboratorio Un Museo Green al Museo Civico di Paleontologia.

Domenica 17 novembre alle 16.30 l’appuntamento è al Museo del Vetro con l’attività Sfumature di Verde durante la quale i giovani visitatori potranno scoprire i segreti della produzione vetraria che per decenni ha rappresentato il cardine dell’economia empolese.

Ultimo incontro, domenica 15 dicembre sempre alle 16.30 al Museo della Collegiata con il laboratorio Colori e Profumi del Natale che ci svelerà il significato segreto degli elementi naturali raffigurati in alcuni dipinti e si concluderà con la creazione di uno speciale albero di Natale

LA DICHIARAZIONE - “Una nuova occasione per conoscere in famiglia i musei empolesi e le loro collezioni - afferma l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi -. Tre laboratori immersivi intorno a un tema comune, la sostenibilità, declinata nei colori del vetro e nei profumi delle specie vegetali raffigurate nelle opere del Museo della Collegiata”.

Il programma in dettaglio

13 ottobre, ore 16.30

MUSEO CIVICO DI PALEONTOLOGIA

Un Museo Green

Un museo può e deve contribuire al dibattito sulla sostenibilità. Scopriamo insieme, attraverso alcune attività, come poter sensibilizzare le giovani generazioni su questa importante tematica.

Essere “green” non è una questione di colore, ma di piccoli gesti quotidiani e di grandi azioni collettive a tutela dell’ambiente.

17 novembre, ore 16.30

MUSEO DEL VETRO

Sfumature di verde

Empoli ha legato indissolubilmente il proprio nome all'arte vetraria e in particolare alla produzione di manufatti in vetro verde. La caratteristica tonalità che li contraddistingue viene definita infatti "verde Empoli". Vieni al Museo per scoprire i segreti di questo colore attraverso letture e laboratori e comprendere l’importanza del vetro come materiale campione di sostenibilità.

15 dicembre, ore 16.30

MUSEO DELLA COLLEGIATA

Colori e profumi di Natale

I fiori non sono solo belli alla vista e gradevoli all’olfatto, ma ogni fiore e colore hanno anche un vero e proprio significato. I fiori sono quindi dei messaggeri, veicolano un’emozione e comunicano uno stato d’animo. Osservando piante e fiori raffigurati nelle opere del Museo, ci cimenteremo nella decorazione di uno speciale albero di Natale.

Target: dai 6 agli 11 anni

Costi: 15 euro singolo incontro – 30 euro carnet 3 incontri

Prenotazione obbligatoria

Empoli Musei, tel. 0571 757067 (dal martedì alla domenica, ore 10.00-18.00)

empolimusei@comune.empoli.fi.it | www.empolimusei.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

