Aveva 200 grammi di hashish e 100 di cocaina: arrestato per possesso di droga a fini di spaccio

Era in possesso di 200 grammi di hashish in panetti e 100 grammi di cocaina un uomo di 45 anni che è arrestato a Massa, con l'accusa di detenzione di droga a fine di spaccio. La squadra mobile a Massa (Massa Carrara) ha eseguito l'arresto in esecuzione di una misura di custodia cautelare dell'uomo che era già noto alle forze dell'ordine.

Il fermo è avvenuto al termine di un'indagine su "traffici illeciti di stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana", del quale l'uomo sarebbe stato organizzatore. La merce doveva essere piazzata soprattutto in estate nei dintorni di Massa e sulla costa fino alla Versilia.

L'uomo avrebbe utilizzato nascondigli casalinghi per aggirare i controlli. Nell'operazione sono state eseguite anche altre perquisizioni domiciliari presso diverse persone, che hanno portato al sequestro di cocaina confezionate in piccole palline, ma anche al ritrovamento di bilancini di precisione e denaro.

