'La Piana per Gaza', a Colonnata una serata per la Palestina

Un'iniziativa per comprendere meglio quello che sta accadendo in Medio Oriente e dare un piccolo, ma significativo, aiuto alla popolazione palestinese, a un anno dall'inizio dell'offensiva israeliana. Questo è l'obiettivo della serata "La Piana per Gaza", che si terrà giovedì 10 ottobre, a partire dalle 19.00, presso l'Unione Operaia di Colonnata a Sesto Fiorentino.

Si comincia con un dibattito con Luisa Morgantini, presidente nazionale di Assopace Palestina, associazione che da tanti anni si occupa di informare e sensibilizzare sulla condizione del popolo palestinese, vittima da decenni di apartheid e di occupazione illegittima da parte di Israele.

A seguire, dalle 20.30, cena con menù palestinese preparata dai volontari e dalle volontarie dei circoli promotori. Il contributo minimo è di 10€ e tutto il ricavato andrà al progetto di cooperazione di Arci "Promozione dell’uguaglianza di genere nel campo profughi di Shu’fat", campo che si trova a nord della città di Gerusalemme, circondato dal Muro di Separazione israeliano e confinante con alcuni insediamenti illegali israeliani. La prenotazione è obbligatoria, entro mercoledì, al 345 5883204.

Infine, dalle 22.00, la serata si anima con musica e arte: previsto un dj set e live painting a tema Palestina.

L'iniziativa è organizzata grazie all'impegno congiunto dell'Unione Operaia di Colonnata e del Giovesì, della Casa del Popolo di Calenzano, del Circolo Arci di Settimello "La vedetta" e delle sezioni ANPI di Sesto Fiorentino e Calenzano.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate