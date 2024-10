La Toscana tra le regioni con più morti per droga. Sono 227 i morti in Italia (-24%)

Nel 2023, in Toscana si è registrato un numero significativo di morti per droga, con la regione tra le più colpite in Italia, insieme a Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Sono i dati rilevati dalle forze dell'ordine in Italia. Complessivamente, nel Paese i decessi per abuso di sostanze stupefacenti sono stati 227, in calo del 24% rispetto al 2022. La maggior parte delle vittime sono uomini (84,14%) e i decessi si concentrano soprattutto tra gli over 40. L'eroina è la sostanza più letale, seguita da cocaina e metadone.

