Lettura e laboratorio con Barbara Cantini alla NessunDove

Sabato 12 ottobre alle 11 alla NessunDove di Empoli si terrà la lettura più laboratorio con l'autrice di 'Mortina' Barbara Cantini. L'evento è gratuito e la prenotazione è obbligatoria.

Mortina è una bambina, ma è diversa dagli altri: è una bambina zombie. Vive a Villa Decadente con la zia Dipartita e per amico ha un levriero albino di nome Mesto, da cui non si separa mai. Mortina vorrebbe avere amici della sua età con cui giocare e divertirsi, ma le è proibito farsi vedere dagli altri: potrebbero spaventarsi. Un giorno però arriva l'occasione giusta: la festa di Halloween! Mortina non deve nemmeno travestirsi... Ma cosa succede quando gli altri bambini scoprono che lei non indossa nessuna maschera?

